Брэд Питт пошел на новый шаг против Джоли и посягнул на её частную жизнь: громкий скандал в суде

Анджелина Джоли, Брэд Питт / © Associated Press

Реклама

Судебная война между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли набирает обороты, поскольку голливудский актер требует от бывшей супруги раскрыть свои доходы и гонорары за несколько лет после разрыва отношений.

Очередной виток многолетнего конфликта связан с делом о французской винодельне Château Miraval. Представители Питта обратились в суд с новым ходатайством. Они настаивают на том, чтобы Джоли предоставила финансовые документы за 2017–2019 годы. По мнению актёра, эти данные имеют значение для рассмотрения дела. В то же время сама знаменитость отказывается раскрывать информацию о своих доходах за этот период, сообщает USA Today.

Реклама

Анджелина Джоли, Брэд Питт / © Associated Press

Как поясняют адвокаты Питта, причиной такого требования стали заявления Джоли о том, что после развода она стремилась обрести финансовую независимость от бывшего мужа и лишилась части возможностей для заработка.

Реклама

«Если Анджелина Джоли утверждает, что подвергалась финансовому давлению и была вынуждена бороться за экономическую независимость, то её доходы за 2017–2019 годы имеют важное значение для данного дела», — настаивает сторона Брэда Питта.

Анджелина Джоли, Брэд Питт / © Associated Press

В то же время команда актрисы категорически не согласна с такими требованиями. Адвокаты подчеркивают, что их клиентка уже предоставила финансовые документы за 2020 и 2021 годы, а требование предоставить налоговые декларации за предыдущие годы не имеет достаточных оснований и нарушает её право на неприкосновенность частной жизни.

Анджелина Джоли, Брэд Питт / © Associated Press

Спор между бывшими супругами длится уже не первый год и остается одной из самых громких судебных баталий Голливуда. Стороны до сих пор не могут прийти к соглашению по имущественным вопросам, а каждое новое судебное заседание лишь добавляет конфликту новых деталей. Окончательное рассмотрение этого дела запланировано только на август 2027 года, поэтому судебная история звездной экс-пары еще далека от завершения.

Напомним, недавно Анджелина Джоли в очередной раз привлекла внимание всего мира к Украине всего одним выразительным жестом.

Реклама

Новости партнеров