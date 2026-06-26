Брэд Питт после обвинений в равнодушии к дочери сделал громкое заявление об Анджелине Джоли

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Реклама

Голливудского актёра Брэда Питта обвинили в том, что он проигнорировал выпускной своей дочери от Анджелины Джоли — Захары.

Новый виток многолетнего противостояния между бывшими супругами разгорелся после окончания обучения их приемной дочери Захары в престижном колледже Спелман. В Сети появились упреки, что голливудский актер не пришел на торжества и даже не поздравил девушку с важным событием. Однако окружение знаменитости уверяет, что ситуация обстоит совсем иначе. По словам инсайдеров Radar Online, Питт даже не знал, когда именно состоится церемония. Более того, он убежден, что его намеренно лишили доступа к любой информации, а затем выставили виновным в глазах общественности.

«Брэд очень расстроен. Он говорит, что его просто отстранили от процесса и даже не сообщили, когда именно состоится выпускной. Анджелина же в ответ выставляет его злодеем за то, что он не проявил инициативы. Она говорит, что он должен был сам знать, что это её выпускной год, и приложить усилия, чтобы приехать», — утверждает источник.

Реклама

Анджелина Джоли и Брэд Питт с сыном Мэддоксом и дочерью Захарой / © Associated Press

Друзья актёра также не согласны с критикой в его адрес. Они отмечают, что после длительного отсутствия в жизни детей требовать от него активного участия несправедливо. Кроме того, неожиданное появление Питта на публичном мероприятии, по их мнению, лишь привлекло бы внимание папарацци и могло бы омрачить праздник Захары. Также собеседники опровергают информацию о том, что актер якобы оставил дочь без подарка.

Инсайдеры добавляют, что затянувшийся конфликт между бывшими супругами всё сильнее сказывается на их детях. По их словам, они давно мечтают о прекращении вражды между родителями, ведь постоянная напряженность изматывает всю семью. Ситуацию может осложнить и то, что уже в конце лета Анджелина Джоли якобы планирует на длительное время уехать из страны вместе с детьми.

Напомним, недавно дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Захара через суд отказалась от фамилии своего знаменитого отца.

Новости партнеров