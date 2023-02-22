Брэд Питт познакомил новую избранницу со своими детьми от Анджелины Джоли

Стало известно, в каких отношениях знаменитость находится со своей 30-летней возлюбленной.

У голливудского актера Брэда Питта, похоже, все серьезно с фитнес-тренершей Инес де Рамон.

В частности, знаменитость уже успел познакомить избранницу со своими биологическими и прийомными детьми от актрисы Анджелины Джоли. Об этом изданию DailyMail рассказал инсайдер.

Анджелина Джоли с детьми / Фото: Associated Press

Источник рассказал, что Питту все равно, что его бывшая Анджелина Джоли думает о его новых отношениях.

"Особенно ему наплевать, что думает Анджелина. На самом деле он хочет, чтобы она знала, что он счастлив с кем-нибудь другим", — отметил инсайдер.

Также звезде Голливуда все равно, что думает об их отношениях бывший муж Инес – актер Пол Уэсли.

"Бреду безразлично, что Пол думает о нем и что Пол думает о том, что он встречается с Инес", — добавил источник.

Инес де Рамон и Пол Уэсли / Фото: Getty Images

Инсайдер также рассказал, что Инес и Брэд серьезно настроены по отношению друг к другу. В частности, избранница поддерживает актера, у которого был тяжелый развод с Анджелиной Джоли. Тем временем Питт поддержал Рамон, когда она разошлась с мужем.

"Они фактически сблизились из-за разводов и настроены достаточно серьезно", – рассказал инсайдер.

Отметим, звезда сериала "Дневники вампира" Пол Уэсли подал документы на развод с Инес де Рамон 17 февраля. Однако пара объявила о своем расставании еще в сентябре прошлого года.

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