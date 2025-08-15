Брэд Питт приобрел новый роскошный особняк и удивил причиной

Брэд Питт / © Associated Press

Реклама

Голливудский актер Брэд Питт купил роскошный дом в Лос-Анджелесе в начале августа.

Актер стал владельцем дома по значительно меньшей цене, чем она была в начале продажи, как пишет Daily Mail. Дэйв Кюнинг, главный гитарист группы "The Killers", и по совместительству бывший хозяин особняка в начале продавал его за 14 миллионов долларов (примерно 576 миллионов гривен).

Причиной покупки нового дома была кража, которая произошла в июне 2025 года в прошлом доме Питта. В результате инцидента были задержаны трое подозреваемых. В этой афере пострадали также другие звезды, проживающие в Лос-Анджелесе, в частности Дженнифер Энистон, Том Хэнкс, Николь Кидман и другие.

Реклама

Брэд Питт / © Associated Press

Брэд Питт известен своим коллекционированием недвижимости. Поэтому известно о его особняке за 40 миллионов долларов в Калифорнии, имение неподалеку Санта-Барбары за 4 миллиона долларов, вилле во Франции за 60 миллионов долларов, резиденции в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе за 33 миллиона долларов и коммерческие помещения "Студии Фрогтауна" за 4 миллиона долларов.

Напомним, недавно актриса Дженнифер Энистон впервые за длительный период прокомментировала "любовный треугольник" с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. Она рассказала о своем состоянии после тяжелого периода.