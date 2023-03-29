Брэд Питт продал роскошное имение, в котором жил с Анджелиной Джоли и детьми

Голливудский актер Брэд Питт продал роскошное имение в Лос-Анджелесе, где он раньше жил с экс-женой Анджелиной Джоли и их детьми.

Дом артист выставил на продажу в начале года. Актеру понадобилось два месяца, чтобы найти нового владельца. Кстати, Питт сделал немалую скидку. Знаменитость продавал имение за 40 миллионов долларов и наконец отдал за 39 миллионов, пишет TMZ.

Анджелина Джоли и Брэд Питт / Фото: Associated Press

Отметим, новый владелец стал владельцем роскошного дома, а также участки размером в 77 соток. В его владении есть скейтпарк, павильон для тенниса, бассейн и многое другое.

Тем временем Брэд Питт планирует купить меньшее жилье. Имение актер выбирает также в Лос-Анджелесе.

Напомним, после тяжелого развода с Анджелиной Джоли знаменитый актер снова чувствует себя счастливыми. Звезда стал встречаться с фитнес-тренершей Инес де Рамон и уже даже успел познакомить ее со своими детьми.

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