Брэд Питт прокомментировал скандальное заявление 19-летнего сына от Джоли, который назвал его "негодяем"

Звезда был удивлен словами сына и отметил, что никогда не обижал своих детей.

Голливудский актер Брэд Питт прокомментировал скандальные слова своего названного сына Пакса от Анджелины Джоли, недавно назвал его "подлым человеком".

Как рассказало близкое окружение Брэда, он очень расстроен ситуацией. Так, инсайдер сообщил изданию The Sun, что 59-летняя звезда считает обвинение названного сына "позорной" клеветой. В близком окружении Питта утверждают, что знаменитость наоборот очень любит своих детей, поэтому не могут и допустить мысли о том, что он их обижал.

"Брэд очень уважает всех своих детей, и это угнетает, когда его впутывают в такие сплетни. Обидно видеть, как Брэда изображают как "негодяя", это далеко от правды", - поделился инсайдер.

Брэд Питт / Фото: Associated Press

Однако приближенные к Питту люди убеждены, что актер все равно не будет предоставлять публичную огласку этой ситуации.

"Он решил хранить достойное молчание, и это о многом говорит", - добавил инсайдер.

Впрочем, несмотря на приятные слова от окружения Питта, некоторые иностранные источники пишут, что отец совсем не видится с большинством своих детей. Отметим, что у Брэда и его бывшей жены Анджелины Джоли их шестеро. Пакс, Захара и Мэддокс являются усыновленными детьми, а Шайло и близнецы Нокс и Вивьен – биологическими.

Брэд Питт с детьми / Фото: Associated Press

Напомним, недавно дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Захара удивила своим поступком. Во время церемонии вступления в женское общество в колледже она публично отказалась от фамилии звездного отца.

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