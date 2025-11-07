Брэд Питт раскрыл письма адвокатов Джоли в новом иске: почему актер требует от нее 35 млн долларов

Анджелина Джоли, Брэд Питт / © Associated Press

Скандальная судебная эпопея между актерами Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, которая недавно побывала в Украине, снова набирает обороты.

Звезда фильма «Однажды в Голливуде» подал в суд на бывшую жену, требуя 35 миллионов долларов компенсации из-за продажи ее доли в совместной французской винодельне Château Miraval. В недавно поданных документах Питт предоставил электронные письма адвокатов Джоли, которые, по его мнению, подтверждают финансовые нарушения с ее стороны.

Согласно данным People, в конце октября юридическая команда актера передала в суд новые доказательства — электронную переписку команды Джоли, полученную за 2021-2023 годы. В письме от ноября 2023 года адвокаты Джоли прямо отметили, что сам Питт является инициатором новой судебной тяжбы.

«Обременительный характер любого производства — дело рук самого мистера Питта. Он подает в суд на мисс Джоли с требованием возмещения убытков в размере 35 миллионов долларов», — говорилось в документе.

Шато Мираваль

В предыдущем письме от октября 2023 года представители актрисы также заявляли, что Питт «требует компенсации за якобы ущерб, нанесенный текущей деятельности Miraval». В то же время они обвинили актера в отказе предоставить документы, которые объяснили бы причины его четырехлетнего соглашения о неразглашении (NDA) — соглашения, которое, по словам команды Джоли, «охватывает личные проступки» Питта и является ключевым «для сути дела».

Спор вокруг Château Miraval тянется еще с 2022 года, когда Брэд Питт впервые подал иск против Джоли, заявив, что она нарушила договоренность, продав свою долю компании Tenute del Mondo (собственность Stoli Group) без его согласия. Анджелина ответила встречным иском, обвинив бывшего мужа в «мстительной кампании» и попытке «контролировать ее жизнь после развода».

Юристы актрисы отмечают, что Питт отказался выкупить ее бизнес-долю, поскольку она не согласилась подписать NDA, созданную якобы для того, «чтобы заставить ее молчать» об инциденте 2016 года на борту частного самолета, где актер якобы словесно и физически вел себя агрессивно по отношению к семье. Хотя тогда власти не выдвинули Питту обвинений, этот эпизод до сих пор остается до конца не раскрытым.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

А недавно Анджелина Джоли отказалась предоставить ряд документов, ссылаясь на адвокатскую тайну. Адвокаты Питта назвали это «сокрытием ключевых доказательств» и подали запрос на доступ к 22 документам, связанным с продажей Miraval.

«Ответ мистера Питта не опровергает наших аргументов и базируется лишь на предположениях. Это очередная попытка вмешательства в ее конфиденциальное общение с адвокатами. Этот иск является проявлением многолетних усилий мистера Питта преследовать и контролировать Анджелину. Мы с нетерпением ждем следующего слушания», — заявил представитель Джоли Пол Мерфи.

Следующее публичное заседание по делу назначено на 17 декабря 2025 года. Напомним, что Брэд Питт и Анджелина Джоли официально завершили развод в декабре 2024 года после восьми лет брака и совместного воспитания шестерых детей.

