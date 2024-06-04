Брэд Питт с болью отреагировал на решение дочери отказаться от его фамилии: "Потерял детей"

Голливудский актер Брэд Питт отреагировал на решение биологической дочери Шайло отказаться от его фамилии.

Сам артист избегает публичных комментариев на эту тему. Впрочем, инсайдер рассказал изданию People, что это далось Питту нелегко. Актер расстроен, что Шайло отказалась от его фамилии, решение дочери причинило ему боль.

Анджелина Джоли с их с Брэдом Питтом детьми / Фото: Associated Press

"Он знает и расстроен тем, что Шайло отказалась от его фамилии. Он никогда не испытывал такой радости, как когда она родилась. Он всегда хотел дочь. Напоминание о том, что он потерял своих детей, конечно, нелегко для Брэда. Он любит. своих детей и скучает по ним. Это очень грустно", — рассказал инсайдер.

Источник также добавил, что актер очень любит своих детей и скучает по ним. Хотя он сейчас и счастлив в отношениях с Инесом де Рамоном, однако отсутствие общения с сыновьями и дочерями причиняет Питту страдания.

Анджелина Джоли с их с Брэдом Питтом детьми / Фото: Associated Press

"Он счастлив с Инес, но разлука с детьми причиняет ему боль. Он очень любит всех своих детей", — добавил инсайдер.

Отметим, что у Брэда Питта от бывшей жены, актрисы Анджелины Джоли есть трое биологических детей. Также бывшие супруги усыновили двух сыновей и дочь. После развода у Питта нет возможности видеться и общаться с детьми. Недавно они начали отказываться от его фамилии. Первой это публично сделала Захара, затем биологическая дочь Вивьен. Недавно стало известно, что в свое 18-летие Шайло подала документы в суд, чтобы оставили только фамилию мамы – Джоли.

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