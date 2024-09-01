Брэд Питт с возлюбленной прибыл на кинофестиваль в Венеции, где свой фильм представит Анджелина Джоли

Артист тоже прибыл на мероприятие, чтобы запремьерить новую ленту, где он играет главную роль.

Голливудский актер Брэд Питт с избранницей Инес де Рамон прибыл на кинофестиваль в Венеции, где свой фильм ранее представила его бывшая жена, американская актриса Анджелина Джоли.

К слову, звезда Голливуда приехала на событие тоже с важной миссией. Актер должен представить фильм "Одинокие волки", где он вместе с приятелем Джорджем Клуни играет главную роль. На Венецианский кинофестиваль Питт прибыл с младшей на 27 лет возлюбленной Инес де Рамон, отношения с которой актер прекратил скрывать и все активнее появляется с ней на публике.

Что интересно, раньше бывшая супруга актера Анджелина Джоли, с которой он разошелся далеко не на положительной ноте, тоже посетила Венецианский кинофестиваль. Актриса презентовала ленту "Мария", где она играет главную роль.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Хотя бывшие супруги вместе посещают одно и то же событие, однако никаких конфликтных ситуаций и недоразумений не будет. Дело в том, что организаторы кинофестиваля очень сильно потрудились, чтобы эксы не пересеклись на мероприятии. К слову, график кинопремьер расписали таким образом, чтобы Питт и Джоли избежали встреч друг с другом.

Напомним, недавно очередные скандальные новости возникли вокруг экс-супругов Джоли и Питта. Их биологическая дочь Шайло публично отказалась от фамилии звездного отца. Брэд Питт уже отреагировал на такое радикальное решение его ребенка.

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