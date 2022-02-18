Брэд Питт снова подал в суд на Анджелину Джоли

Актриса продала свою долю их бизнеса

Голливудский актер Брэд Питт снова будет судиться со своей бывшей женой, актрисой Анджелиной Джоли.

Но на этот раз уже не из-за детей. Питт планирует обжаловать, что Джоли продала свою долю их совместного винодельного бизнеса. К слову, актер уверяет, что экс-жена сделала это без его ведома. Хотя в 2014 году они подписали соглашение, что не будут продавать долю без согласия партнера.

"Джоли осуществила продажу без согласия Питта, отказав ему в праве согласия, которое она ему дала раньше. Джоли давно перестала вносить свой вклад в винодельный бизнес, тогда как Питт вкладывал деньги. Джоли стремится завладеть прибылью, которую она не заработала, прибылью от инвестиций, которых она не делала. Рост стоимости винодельни позволил Джоли извлечь выгоду из успеха Питта и обналичить деньги", — говорится в судебных документах, поданных в Верховный суд Лос-Анджелеса, пишет Rolling Stone.

Брэд Питт и Анджелина Джоли / Associated Press

Джоли же, в свою очередь, уверяет, что планировала в свое время там жить вместе с Питтом. Но по ряду причин она больше не хочет быть владелицей алкогольного бизнеса.

"Джоли объяснила, что покупала Château Miraval вместе с Питтом "как семейный бизнес" и место, где они будут "стареть вместе". Однако она больше не могла сохранять какой-либо позиции владельца алкогольного бизнеса", — говорится в иске.

К слову, Питт пытался выкупить у Джоли ее долю. Впрочем, она отправилась продать ее российскому бизнесмену.

Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись в 2019 году. Впрочем, эксы до сих пор не решили вопрос опеки над шестью детьми (уже пятью, поскольку страшному Мэддоксу исполнилось 18) и распределению имущества.

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