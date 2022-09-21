Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Брэд Питт стал скульптором и поразмышлял об ошибках в отношениях: "Где я просчитался"

Дата публикации
Просмотры
758
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Брэд Питт стал скульптором и поразмышлял об ошибках в отношениях: "Где я просчитался"

Брэд Питт / Фото: Getty Images

Голливудский актер Брэд Питт примерил на себя новое амплуа.

Известный американский актер Брэд Питт дебютировал как скульптор.

Знаменитость начал создавать скульптуры и уже успел их представить на выставке. В общем, впервые свои работы знаменитость представила в финском музее Sara Hilden Art.

Как пояснил актер изданию AP, его произведения олицетворяют размышления о том, где он допустил ошибки в отношениях.

Кстати, скульптуры знаменитость начал создавать после развода с Анджелиной Джоли.

Брэд Питт и Анджелина Джоли / © Associated Press
Брэд Питт и Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

"Понимаете, они о том, где я допустил ошибки в моих отношениях? Где я  просчитался? К чему причастен? Это выгорание принятия того, что я называю радикальным пересмотром себя, искренней, безжалостной честности с собой и... принятия ответственности за тех, кого я мог обидеть, и за моменты, где я просто ошибался", – рассказал голливудский актер.

В общем, Питт представил на выставке девять скульптур, среди которых здание из прозрачного силикона, расстрелянное пулями, и гипсовая панель с изображением стрельбы.

Скульптуры знаменитости стали частью экспозиции британского художника Томаса Гусеаго.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Анджелина Джоли специально слила прессе место их отдыха с Брэдом Питтом в 2005 году, когда пара роман еще скрывала, а актер был официально женат на Дженнифер Энистон.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация