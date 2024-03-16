Брэд Питт судится с Анджелиной Джоли и россиянином, которому она продала долю их имущества

Голливудский актер Брэд Питт изъявил желание довести дело с его экс-женой Анджелиной Джоли до конца в вопросе владения их общей винодельней Chateau Miraval.

Знаменитость уже одержал три судебных победы над актрисой и российским миллиардером Юрием Шефлером. Впрочем, 48-летняя Джоли оспорила предыдущее решение Верховного суда Лос-Анджелеса, подтвердившее факт продажи ею своей доли французской винодельни российскому "водочному королю" Юрию Шефлеру без ведома на то актера, с которым она владела Chateau Miraval. Судья отклонила ее обвинение. Как сообщает Page Six, Брэда это никак не останавливает и он настроен прийти к истине, передав дело в суд другой инстанции.

Анджелина Джоли и Брэд Питт / Фото: Associated Press

Отметим, 60-летний Питт и 48-летняя Джоли развелись в сентябре 2016 года. С тех пор между ними разразился скандал из-за владения общей винодельней Chateau Miraval. Дело в том, что экс-жена актера нарушила контракт и продала свою долю имущества российскому олигарху Шефлеру без согласия или известна Питта. Более того, ранее Брэд уже показал письмо российского магната Анджелине Джоли, в котором он приглашает актрису посетить его замок в Шотландии и наладить все вопросы.

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