Брэд Питт требует допроса Джоли из-за продажи доли их бизнеса россиянину: новые подробности скандала

Анджелина Джоли и Брэд Питт / © Associated Press

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Скандальная история вокруг французской винодельни Château Miraval, ранее принадлежавшей актерам Брэду Питту и Анджелине Джоли, набирает новые обороты.

Как пишет The Sun со ссылкой на судебные документы, поданные на этой неделе, команда Питта обратилась с ходатайством в суд с требованием допросить компанию Джоли "Nouvel LLC", которая, по словам актера, является ее "альтер-эго" и используется для обхода контрактных ограничений.

В иске говорится, что "Nouvel" возразила против допроса, назвав тему "слишком широкой, чрезмерно обременительной и не рассчитанной на получение допустимых доказательств". Однако Питт утверждает, что уже в марте 2021 года адвокат Stoli Group, которая контролируется российским олигархом Юрием Шефлером, связывался с представителями Джоли, чтобы узнать, заинтересована ли она в продаже доли в Miraval.

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Актер утверждает, что в то время, как он и его команда считали, что ведут переговоры с Джоли о покупке 50% ее доли, она "тайно" договаривалась со Stoli Group.

Анджелина Джоли и Брэд Питт / © Associated Press

Адвокаты Джоли, по словам Питта, якобы предоставили компании Stoli Group и ее посреднику, российскому бизнесмену Алексею Олейнику, "детальную обратную связь" относительно того, как именно перебить предложение Брэда. В результате стороны пришли к предварительной договоренности о продаже за 65 миллионов долларов.

"Stoli и Джоли договорились о приблизительной цене сделки в 65 миллионов долларов - цене, которую скрыли от Питта и которую, после решения частного судьи, который признал Джоли ненадежной, она так и не дала ему возможности сравняться", - отмечает команда актера.

Питт также требует показаний относительно финансовых вложений "Nouvel LLC" и дочерней компании Stoli - Tenute del Mondo, которая является соответчиком по делу, в частности относительно их инвестиций в поместье и винодельню, а также условий передачи акций. Таким образом актер всячески пытается доказать, что продажа была незаконной и осуществлена с нарушением договоренностей.

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