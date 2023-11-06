Брэд Питт впервые официально подтвердил роман с новой избранницей, младше его на 30 лет

Голливудский актер Брэд Питт впервые официально подтвердил роман с фитнес-тренершей Инес де Рамон, которая младше него на 30 лет.

К слову, влюбленные посетили ежегодный гала-концерт Art+Film LACMA в Лос-Анджелесе, куда прибыли как пара. Перед объективами фотокамер Питт с новой избранницей не торопился позировать. Между тем источники рассказали изданию Рeople, что они вели себя как влюбленная пара и мило общались с другими гостями события.

"Они выглядели очень влюбленной парой. Смеялись и шутили со всеми вокруг. Казалось, они хорошо проводили время", — рассказал инсайдер.

Брэд Питт / Фото: Associated Press

Отметим, о романе Брэда Питта и Инес де Рамон начали сплетничать в прошлом году. Пару неоднократно заставали вместе. К слову, свой день рождения Питт провел в компании новой избранницы, а также Новый год. Поговаривали, что актер даже познакомил своих детей с Инес. Официально отношения пара не торопилась подтверждать.

Напомним, недавно украинский ведущий Никита Добрынин рассказал о новых отношениях. Также шоумен признался, развенчался ли с бывшей женой Дашей Квитковой.

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