Брэд Питт впервые высказался о разводе с Джоли: "Не думаю, что это было что-то серьезное"

Анджелина Джоли и Брэд Питт / © Associated Press

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Голливудский актер Брэд Питт высказался о разводе с американской актрисой Анджелиной Джоли.

Бывшие супруги окончательно финализировали разрыв в конце прошлого года. Об этом не давали никаких комментариев ни Питт, ни Джоли. Однако на этот раз актер все же высказался об их окончательном разводе. Звезда Голливуда в разговоре с изданием GQ отмечает, что это была всего-навсего формальность. Брэд Питт с Анджелиной Джоли уладили все юридические вопросы, что должно было произойти.

"Я не думаю, что это было что-то такое серьезное. Просто что-то должно было произойти. Юридически", - прокомментировал актер.

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Анджелина Джоли и Брэд Питт / © Associated Press

Скандальный развод Анджелины Джоли и Брэда Питта - что известно

Голливудские актеры познакомились на съемочной площадке фильма "Мистер и миссис Смит", где играли главные роли. Там между ними и промелькнула искра. Впоследствии пара начала встречаться. Поговаривают, что именно из-за Джоли Питт в 2005 году развелся с голливудской актрисой Дженнифер Энистон. Впрочем, Анджелина тогда все опровергала. Хотя впоследствии в СМИ появилась информация, что именно она сливала прессе их места встречи с Питтом, после чего Энистон узнала об измене.

Наконец, официально стало известно, что актеры вместе уже после того, как Джоли объявила, что ждет рождения первенца, а именно в начале 2006 года. Долгое время пара просто находилась в отношениях, а лишь в 2014 году официально заключила брак, который длился всего два года.

Анджелина Джоли с детьми / © Associated Press

Уже в 2016 году Джоли подала на развод. После этого между ними начались скандалы и суды. В частности, бывшие судились относительно опеки над детьми - тремя биологическими и тремя приемными. Наконец, Джоли выиграла суд. Сейчас дети не общаются с Питтом. Кроме того, бывшие супруги долгое время не могли поделить общее имущество. Наконец, актер отказался от всего и отдал свою долю в пользу бывшей жены и детей.

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После развода с Брэдтом Питтом Джоли сейчас одинока. Тем временем актер нашел свою любовь. Он находится в отношениях с младшей на 29 лет Инес Де Рамон, которой недавно сделал предложение.