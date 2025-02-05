Брэд Питт впервые за многие годы обратился к Анджелине Джоли после их скандального развода

Голливудский актер Брэд Питт впервые после скандального развода обратился к бывшей жене, актрисе Анджелине Джоли.

Оказалось, что артист хочет примириться с экс-избранницей. По крайней мере, именно так утверждает инсайдер изданию Radar Online. Отмечается, что Питт хочет найти общий язык с Джоли, чтобы присутствовать в жизни их общих детей. Особенно актер об этом стал беспокоиться после того, как их приемный 21-летний сын Пакс дважды за короткое время попал в ДТП. Звезда Голливуда считает, что мальчику необходим отец.

"Брэд хочет вернуть себя в жизнь их детей. И он отчаянно волнуется за Пакса. Он обратился к Анджелине, потому что чувствует, что ему (Паксу – прим. ред.) требуется стойкое влияние в его жизни. Он волнуется, что в конце концов он разобьется в аварии, если продолжит так", — утверждает.

Анджелина Джоли с детьми / Фото: Associated Press

Брэд Питт, по словам источника, очень сильно обижен на Джоли, что та помешала его общению с детьми. Актер убежден, если бы у них была совместная опека, то дочерям и сыновьям это только пошло на пользу, ведь в их жизни должен быть отец. Однако артист надеется, что еще не все потеряно. Поэтому Питт обратился к Джоли, чтобы та дала разрешение на общение с детьми и помогла избавиться от пропасти, которая возникла между ними.

"Он считает, что если бы ему была предоставлена совместная опека, ситуация была бы совсем другой. В течение большинства критических подростковых лет Пакса он чувствовал себя полностью отрезанным от него. Этот период является ключевым для мальчика, чтобы отец присутствовал. Паксу нужна была сильная мужская фигура в его жизни, но Брэду не позволили выполнять эту роль. Это вызывает у него гнев и печаль. Реальность упущения многих моментов в жизни его детей — это бремя, от которого он не может избавиться. Тем не менее, он все еще чувствует, что мог бы положительно повлиять на Пакса, но ему нужна помощь Анджелины, чтобы избавиться от пропасти", – добавляет инсайдер.

Анджелина Джоли с сыном Паксом / Фото: Associated Press

Напомним, в конце января 21-летний сын Анджелины Джоли и Брэда Питта врезался в авто на электровелосипеде. Именно он стал виновником ДТП.

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