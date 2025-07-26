Брэд Питт высказался о новом романе экс-супруги Энистон с младшим на шесть лет возлюбленным - СМИ

Брэд Питт, Дженнифер Энистон / © Associated Press

Реклама

Голливудская звезда Брэд Питт прокомментировал о личной жизни своей бывшей жены Дженнифер Энистон, которой приписывают новый роман с трансформационным коучем и гипнотерапевтом Джимом Кертисом.

По словам инсайдеров, актер положительно воспринял новости и искренне радуется, что бывшая, вероятно, нашла новую любовь. Об этом сообщает The Daily Mail, ссылаясь на близкий к Питту источник.

"Брэд невероятно рад, что Джен нашла любовь с парнем, который, кажется, так ею восхищается. Когда рядом правильный человек — мир становится на свое место. Он искренне надеется, что для Джен это именно так. Их брак завершился еще двадцать лет назад, но он никогда не терял к ней теплых чувств", — рассказал друг актера.

Реклама

Дженнифер Энистон, Брэд Питт

Отметим, брак Питта и Энистон завершился еще в 2005 году. Вскоре актриса вышла замуж за Джастина Теру, однако и эти отношения завершились в 2018 году. А недавно 56-летнюю актрису заметили на Майорке в компании Джима Кертиса — лайф-коуча и гипнотерапевта, после чего пару заподозрили в романе.

И пока Дженнифер строит личную жизнь, имя Брэда Питта в последнее время чаще появляется в Сети из-за напряженных отношений с детьми от Анджелины Джоли. В частности, дочь Шайло недавно съехала от матери, а старшие дети — Пакс, Мэддокс и Захара — отказались от отцовской фамилии. Зато Нокс оставил двойную фамилию Джоли-Питт. К тому же Питт и Джоли до сих пор судятся за имущество и решают судьбу собственной французской винодельни.