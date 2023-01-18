Брэд Питт за круглую сумму продает имение, в котором жил с Анджелиной Джоли

Голливудский актер Брэд Питт продает свое роскошное поместье, в котором до 2016 года жил с бывшей женой, актрисой Анджелиной Джоли, и их детьми.

Об этом изданию People рассказал источник, который работает в сфере недвижимости.

В частности, речь идет о доме в Лос-Анджелесе и участке размером в 77 соток. Желающему приобрести имение придется заплатить 40 миллионов долларов, а это около 1,6 млрд гривен.

Брэд Питт / Фото: Associated Press

На территории дома расположен скейтпарк, павильон для тенниса, бассейн и многое другое.

Тем временем актер планирует купить себе другое имение в Лос-Анджелесе, но уже меньше по размерам.

Отметим, Брэд Питт приобрел это жилье в 1994 году, заплатив за него 1,7 млрд долларов. Предыдущей владелицей роскошного поместья была актриса Кассандра Петерсон.

Напомним, после развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт, похоже, наконец-то встретил свою любовь. Знаменитость стал встречаться с фитнес-тренером Инес де Рамон. Парочка даже встретила вместе Новый год. Как рассказывают источники из окружения пары, Брэд и Инес счастливы в отношениях.

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