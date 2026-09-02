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Брэд Питт заинтриговал женитьбой на младшей на 26 лет возлюбленной: как актер оговорился о браке
Брэд Питт одной фразой спровоцировал шквал слухов о его женитьбе. Сеть разразилась теориями.
Голливудский актер Брэд Питт заинтриговал женитьбой на младшей на 26 лет избранницей, вице-президенте ювелирного бренда Инес де Рамон.
Вокруг личной жизни 62-летнего артиста разгорелись новые сплетни. Случилось это после одной довольно неоднозначной фразы звезды Голливуда. Брэд Питт дал интервью изданию Esquire. Во время разговора журналист Райан Д’Агостино отметил гостеприимство актера и отметил, что к нему здесь просто королевское отношение. На что Брэд Питт лаконично ответил: «Это просто еще один обычный день в доме Питтов».
Казалось бы, у актера был обычный ответ. Однако пользователи заметили скрытый смысл и убеждены, что Брэд Питт оговорился о браке, пишет Hello. Фанаты утверждают, что актер произнес фамилию во множественном числе, поскольку женился на Инес де Рамон, и она якобы тоже стала Питт.
Правда, сами влюбленные эту теорию не подтверждают, но и не опровергают. Хотя слухи вокруг их женитьбы возникли уже давно. Но пара воздерживается от комментариев относительно личной жизни и предпочитает конфиденциальность.
Отметим, Брэд Питт и Инес де Рамон начали встречаться в 2022 году. Известно, что парочка живет вместе. Избранница артиста переехала в его роскошное поместье в Лос-Анджелесе.
Напомним, недавно американская певица Билли Айлиш женила своего родного брата на известной актрисе. Артистка также удивила сюрприз для молодоженов.