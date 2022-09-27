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Брэд Питт закрутил роман с американской топ-моделью, младше его на 27 лет

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Брэд Питт закрутил роман с американской топ-моделью, младше его на 27 лет

Фото: Associated Press

Голливудский актер Брэд Питт, похоже, больше не одинок.

Звезда кино Брэд Питт, совсем недавно анализировавший прошлые отношения с помощью искусства, начал строить отношения с известной моделью Эмили Ратаковски.

О связи между парой стало известно недавно. Об этом изданию People рассказал один из круга модели и звезды Голливуда. 58-летний Питт и 31-летняя Ратаковски проводят все больше времени вместе, по словам инсайдера.

© instagram.com/emrata
Фото: instagram.com/emrata

Однако пока говорить о общем будущем и серьезных отношениях рано, ведь сейчас модель переживает развод с мужем, кинопродюсером Себастьяном Беар-Макклардом. Кроме того, Ратаковский также воспитывает двухлетнего сына от экс-мужчины.

© instagram.com/emrata
Фото: instagram.com/emrata

Да и сам Брэд Питт до сих пор продолжает разбираться в прошлых отношениях с Анджелиной Джоли, которая стремится самостоятельно заниматься их шестерыми детьми. Недавно стало известно, что Джоли специально слила прессе место их отдыха с Питтом в 2005 году, чтобы развести его с Дженнифер Энистон.

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