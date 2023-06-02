Брэд Питт заявил, что Анджелина Джоли намеренно продала часть их бизнеса российскому олигарху

Бывшие голливудские супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли через четыре года после официального развода все равно продолжают выяснять свои отношения.

Так, актер обвинил бывшую в том, что она тайно продала часть их бизнеса — винодельни Château Miraval. По словам Питта, Джоли намеренно отдала половину акции российскому миллиардеру и владельцу Stoli Group Юрию Шефлеру. В свою очередь Брэд был против сотрудничества с россиянином и несколько раз отклонял его предложение. Поэтому актер снова подал на экс-возлюбленную в суд.

Château Miraval / Фото: Associated Press

О продаже части бизнеса актер узнал в 2021 году и уверяет, что его экс-супруга намеренно сделала это, чтобы отомстить бывшему за судебные тяжбы по поводу опеки над детьми, пишет Page six.

Более того, как утверждает Питт, актриса не просто так отдала свою часть именно Шефлеру. Якобы Джоли знала, что это плохо отразится на бизнесе, учитывая связи олигарха с Путиным — в частности, его "вторжение в Украину и гомофобный законодательный порядок".

Château Miraval / Фото: Associated Press

"Ее решение прекратить переговоры с Питтом было намеренным и безосновательным. Как будет продемонстрировано в суде, действия Джоли были незаконными, а также серьезно и намеренно нанесли ущерб Питту и несправедливо обогатили ее саму. Stoli и Джоли пытались заставить Питта к партнерству с незнакомцем, и что еще хуже, незнакомцем с ядовитыми ассоциациями и намерениями", — говорится в документе, который подали представители Питта в Высший суд Лос-Анджелеса.

Напомним, что Брэд Питт и Анджелина Джоли приобрели винодельню на юге Франции в 2008 году. Для Питта иметь бизнес по этому делу было давней мечтой, так что он вложил немало усилий и средств в продвижение своей торговой марки. Ранее в Сети появилось письмо Анджелины Джоли к бывшему, в котором она объяснила, почему продала свою долю семейного бизнеса.

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