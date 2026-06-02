Брэда Питта застали на романтическом свидании в Париже с младшей 26 лет избранницей

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Associated Press

Голливудского актера Брэда Питта застали на романтическом свидании с младшей на 26 лет избранницей, вице-президентом ювелирного бренда Инес де Рамон.

Парочка как раз прогуливалась в Париже, когда их заприметили папарацци. Издание Hola! пишет, что актер и его спутница провели довольно активный вечер вместе. В частности, они побывали на концерте американской рок-группы Red Hot Chili Peppers.

На этом их вечер не закончился. После концерта Брэд Питт и Инес де Рамон отправились на встречу с друзьями. Папарацци застали их в компании американского режиссера Дэвида Финчера и его жены. Кстати, сейчас актер и кинодеятель работают вместе над комедийным фильмом «Приключения Клиффа Бута».

В таком составе они поужинали. Кстати, компания не торопилась расходиться, поскольку задержалась до полуночи.

Отметим, Брэд Питт и Инес де Рамон рассекретили свои отношения в конце 2022 года. Сначала парочка держалась подальше от публики. Однако со временем актер все чаще стал появляться в компании возлюбленной на светских мероприятиях. Говорят, что влюбленные даже задумываются над тем, чтобы узаконить отношения.

Напомним, недавно 17-летний сын Брэда Питта от бывшей жены, американской актрисы Анджелины Джоли, впервые за долгое время появился на публике. Нокс удивил необычным образом и окрашенными в яркий цвет волосами.

