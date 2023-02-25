Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Брэда Питта застали с новой избранницей на свидании в Париже

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
558
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Брэда Питта застали с новой избранницей на свидании в Париже

Брэд Питт / Фото: Associated Press

Пара вместе отправилась на ужин в ресторан.

Голливудский актер Брэд Питт все чаще появляется на публике вместе со своей новой девушкой Инес де Рамон.

Звезда кино была замечена в компании 30-летней фитнес-тренерши в известном парижском ресторане Fouquet's на Елисейских Полях. Брэд и Инес наслаждались ужином в компании друзей. Инес сидела рядом со своим звездным бойфрендом и поддерживала беседу с другими гостями.

Новая девушка актера выбрала для выхода серебристое платье на тоненьких бретельках с глубоким декольте и соответствующие украшения. Питт, в свою очередь, выбрал стильный черный костюм.

Пока что ни Питт, ни де Рамон не спешат официально заявлять о своих отношениях на публику. Но ходят слухи, что между парой все серьезно, ведь недавно актер познакомил новую девушку со своими детьми от Анджелины Джоли.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
558
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация