Брэда Питта застали с новой избранницей на свидании в Париже

Голливудский актер Брэд Питт все чаще появляется на публике вместе со своей новой девушкой Инес де Рамон.

Звезда кино была замечена в компании 30-летней фитнес-тренерши в известном парижском ресторане Fouquet's на Елисейских Полях. Брэд и Инес наслаждались ужином в компании друзей. Инес сидела рядом со своим звездным бойфрендом и поддерживала беседу с другими гостями.

Exclusif : Brad Pitt et sa petite amie Inés de Ramon al Fouquet's des Champs Elysées, després la cérémonie des César. #Cesar2023 #bradpitt pic.twitter.com/QZB6N72kxE — Paris Match (@ParisMatch) 25 February 2023

Новая девушка актера выбрала для выхода серебристое платье на тоненьких бретельках с глубоким декольте и соответствующие украшения. Питт, в свою очередь, выбрал стильный черный костюм.

Пока что ни Питт, ни де Рамон не спешат официально заявлять о своих отношениях на публику. Но ходят слухи, что между парой все серьезно, ведь недавно актер познакомил новую девушку со своими детьми от Анджелины Джоли.

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