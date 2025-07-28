Брэдли Купер готовится к предложению младшей на 20 лет всемирно известной модели: что известно - СМИ

Брэдли Купер / © Associated Press

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Голливудский актер Брэдли Купер, которому в начале года исполнилось 50 лет, готовится снова избавиться от статуса холостяка.

Именно так поговаривают в его близком окружении. Источники в комментарии Page Six рассказывают, что звезда уже всерьез задумался о свадьбе со своей молодой избранницей — 30-летней супермоделью Джиджи Хадид. Мол, отношения знаменитостей становятся все крепче, и актер планирует сделать предложение уже "в ближайшие месяцы". Пара, по словам источника, "безумно счастлива и живет в собственной вселенной".

Более того, Брэдли якобы не исключает и рождения общих детей с Джиджи: "Они уже представляли себе эту семью, в которой будут их общие дети и дочери от предыдущих браков".

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Джиджи Хадид / © Associated Press

К слову, роман Брэдли Купера и Джиджи Хадид стал публичным в начале 2024-го, хотя слухи об их отношениях ходили еще с октября 2023 года. В марте модель впервые призналась, что они познакомились на дне рождения ребенка общего друга. Звезда поделилась, что Брэдли открыл ей любовь к театру и она восхищается им как творческой личностью.

Ранее Джиджи более шести лет была в отношениях с певцом Зейном Маликом. В 2020-м у пары родилась дочь Кайи, но в 2021-м они разошлись после конфликта между Зейном и мамой модели. У Брэдли Купера также есть дочь — 8-летняя Лея от отношений с моделью Ириной Шейк. Пара разошлась в 2018 году. После этого актер надолго исчез с романтических радаров, но до появления Джиджи.

Напомним, недавно актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с известным коллегой, с которым она имела непродолжительный роман много лет назад.