Брежнева и Меладзе разводятся из-за войны в Украине – СМИ

Брак звездных супругов – певицы Веры Брежневой и композитора и продюсера Константина Меладзе трещит по швам.

Как сообщает ряд росСМИ, причиной конфликтов в семье вот уже три месяца как является полномасштабная война России против Украины. Как известно, с началом вторжения РФ на территорию нашей страны Брежнева об этом сразу написала в своем Instagram и поехала волонтерить в Польшу и активно помогать украинцам.

Вера Брежнева и Константин Меладзе / Фото: instagram.com/ververa

Между тем, говорят, что Константин Меладзе проводит время в Италии, где хочет переждать войну. Продюсер, в отличие от звездной жены, еще ни разу не высказался о войне России против Украины, пишет eg.ru.

Более того, Меладзе, имеющий крупный бизнес в России, боится его потерять, поэтому сам молчит. Впрочем, высказывания и действия Брежневой также могут повлиять на развитие бизнеса Меладзе в России. И на этом фоне супруги тоже ругаются.

Константин Меладзе и Виа Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Сами Меладзе и Брежнева эти слухи пока не комментировали. Однако факт остается фактом – Константин Меладзе действительно молчит о войне в Украине, а его жена Вера Брежнева и брат Валерий Меладзе активно кричат о том, что Россия напала на Украину.

Читайте также: