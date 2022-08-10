Британская группа Coldplay и Святослав Вакарчук спели "Обійми" на концерте в Брюсселе

Легендарная британская рок-группа Coldplay во главе с Крисом Мартином продолжает поддерживать Украину на своих концертах.

Так, на днях в рамках своего тура группа Coldplay выступила в Брюсселе.

В столице Бельгии на стадионе King Baudouin Stadium, где проходил концерт, к музыкантам неожиданно присоединился солист украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

В музыкальном сопровождении Coldplay Вакарчук исполнил свой лирический трек "Обійми". Весь зал подпевал Вакарчуку в унисон. Соответствующее видео появилось в Сети.

Отметим, что это не в первый раз, когда Coldplay на своих выступлениях поддержал Украину. Во время концерта в Брюсселе солист группы Крис Мартин вышел на сцену с сине-желтыми ленточками на запястье.

Перед этим, месяц назад, британский коллектив давал концерт в Варшаве. Там Coldplay на украинском языке исполнил тот же хит "Океана Эльзы" "Обійми". Об этом у себя на Facebook рассказал комик и музыкант Иван Марунич. Он поделился, что вместе с Coldplay композицию "Обійми" спел парень, которого они "встретили на набережной Вислы".

Читайте также: