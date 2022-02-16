Британская группа Foals представила красочный клип, снятый в Киеве

Режиссером видео стала Таню Муиньо.
Известная британская инди-рок-группа Foals выпустила клип, снятый в Украине.
Видеоработу на трек 2am снимали в Киеве, а режиссером красочного ролика стала Таню Муиньо. К слову, клипмейкер уже сотрудничала с The Weeknd, Lil Nas X, Кэти Перри, Cardi B, Lizzo, Yungblud, а также с MONATIK, "Время и Стекло". Над клипом также работали и другие украинские специалисты, в частности оператор Никита Кузьменко и хореограф Анастасия Харченко.
В ролике солист коллектива Яннис Филиппакис попадает в яркое здание, напоминающее лабиринт, с разноцветными стенами.
"Спасибо замечательным танцорам, хореографам, сценографам и всем, кто создал это видео", – говорится в описании под клипом.
Со своей стороны фанаты группы оценили видеоновинку в комментариях.
- Очень круто!
- Как всегда, гениально
- Удивительно! Из Украины с любовью
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