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Британская звезда Том Оделл получил особый подарок из Мариуполя от украинского певца Enleo

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
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245
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Британская звезда Том Оделл получил особый подарок из Мариуполя от украинского певца Enleo

Том Оделл и Enleo

Артисты встретились на фестивале в Польше.

Участник "Голоса страны-11" Никита Леонтьев, более известный как Enleo, встретился с британской суперзвездой Томом Оделлом.

Украинский артист давно мечтал о встрече с известным певцом, ведь кавер на его песню "Another love" – "Другая любовь" – сделал его звездой в Сети.

Встреча состоялась в польском городе Лодзь, где с 28 по 30 июля проходил фестиваль "Lodź Summer Festival na 600", на котором Оделл стал хейдлайнером праздника. Артисты встретились за кулисами и смогли пообщаться.

Том Оделл и Enleo / ©
Том Оделл и Enleo

Enleo не только рассказал Оделлу о войне в Украине, но и сделал особый подарок. Певец подарил британскому коллеге деревянную коробку с гравировкой названий песни на двух языках, объединившую артистов — "Another love/другая любовь", а в коробке лежал хрусталь из люстры Мариупольского драмтеатра.

"Было прекрасно познакомиться с тобой. И благодарю за подарок, который ты мне подарил. Я буду ценить его. Посылаю тебе любовь и силу, мой друг", — обратился к Никите Том.

Том Оделл и Enleo / ©
Том Оделл и Enleo

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Дата публикации
Просмотры
245
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