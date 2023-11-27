Британская звезда Том Оделл тайно женился и показал фото с роскошной свадьбы

Пара провела этот особый день в Лондоне.

Известный британский певец Том Оделл, который является автором хита Another Love, тайно женился на своей избраннице, модели Джорджи Сомервилль.

Сам исполнитель радостную новость держит в секрете и не комментирует. О свадьбе в Instagram-stories объявила новоиспеченная жена. Модель опубликовала кадры с их свадебной церемонии.

Том Оделл женился

Джорджи выбрала классическое сдержанное белое платье, а образ невесты дополнила фатой с веночком. Тем временем Том надел черный смокинг и белую рубашку. Пара составила свадебные обеты в одной из церквей Лондона.

Том Оделл женился

Когда новоиспеченные супруги выходили из церкви, то их засыпали лепестками цветов. Кстати, гостей на свадьбе было немного. Супруги позвали только самых близких и самых родных.

Том Оделл женился

Также Джорджи показала, как бросала в толпу букет невесты, который состоял из осенних цветов.

Том Оделл женился

Отметим, Том Оделл держит личную жизнь в тайне. Известно, что некоторое время он встречался с певицей Тейлор Свифт. В 2015 году певец закрутил роман с моделью Синди Лиман. В 2019 году пара объявила о разрыве. С Джорджи исполнитель неизвестно, когда стал встречаться. Однако уже в 2020 году модель хвасталась, что они обручены.

Напомним, недавно британская певица Адель официально подтвердила, что вышла замуж. Артистка заключила брак со спортивным агентом, по имени Рич Пол.

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