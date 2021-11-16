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#BritneyIsFree: реакция звезд на освобождение Бритни Спирс из-под 13-летней опеки отца

#BritneyIsFree: реакция звезд на освобождение Бритни Спирс из-под 13-летней опеки отца

#BritneyIsFree: реакция звезд на освобождение Бритни Спирс из-под 13-летней опеки отца

Алисса Милано, Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс / instagram.com/milano_alyssa

13 ноября суд прекратил длительное попечительство Джейми Спирса над американской певицей.

Американская певица Бритни Спирс на днях добилась отмены опеки своего отца Джейми, который контролировал каждый ее шаг и состояние в течение 13 лет.

За это время артистку поддерживали преданные фанаты и коллеги. После радостного известия Сеть разразилась сообщениями. Поклонники и знаменитости поздравляют Бритни со свободой.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как звезды отреагировали на отмену опеки отца кумира миллионов.

Пэрис Гилтон

"Я так рада, что этот день наконец-то настал. Бритни Спирс наконец-то свободна! Ты самая стойкая, добрая и вдохновляющая. Мы все очень тебя любим! Твои лучшие дни еще впереди", — написала светская львица и подруга артистки.

Леди Гага

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Lady Gaga (@ladygaga)

"Я любила Бритни Спирс всю ее карьеру. Я смотрел на нее снизу вверх, восхищалась ее силой — она дала силу многим людям и до сих пор делает. Я очень рада за тебя, ты не заслуживала того, что произошло. Ты суперзвезда и супер-человек. Я тебя люблю", – призналась исполнительница.

Алисса Милано

Алисса Милано, Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс / © instagram.com/milano_alyssa
Алисса Милано, Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс / instagram.com/milano_alyssa

"Я так счастлива за эту милую, талантливую и особенную девушку! Не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет дальше для нее", – поделилась звезда сериала "Зачарованные".

Шер

"Она свободна, свободна, свободна! Свободна! Свободна как птица", – прокомментировала событие певица.

Донателла Версаче

Бритни Спирс и Донателла Версаче / © instagram.com/donatella_versace
Бритни Спирс и Донателла Версаче / instagram.com/donatella_versace

"Свобода – это право человека. Мое сердце улыбается тебе, Бритни. Поздравляю тебя с обретенной и заслуженной свободой. Я люблю тебя, твои фанаты любят тебя, и миру нужен твой талант. С Днем независимости, Бритни!" – написала дизайнер.

Селеста Барбер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Celeste Barber (@celestebarber)

"Она свободна! А теперь убирайтесь с ее пути", – поделилась комик, опубликовав традиционное видео своих пародий.

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