BritneyIsFree: реакция звезд на освобождение Бритни Спирс из-под 13-летней опеки отца

13 ноября суд прекратил длительное попечительство Джейми Спирса над американской певицей.

Американская певица Бритни Спирс на днях добилась отмены опеки своего отца Джейми, который контролировал каждый ее шаг и состояние в течение 13 лет.

За это время артистку поддерживали преданные фанаты и коллеги. После радостного известия Сеть разразилась сообщениями. Поклонники и знаменитости поздравляют Бритни со свободой.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как звезды отреагировали на отмену опеки отца кумира миллионов.

Пэрис Гилтон

Я имею приятно, что этот день приготовился. Этот момент является долгое время. @BritneySpears is finally free!!! ✨ Вы mostis resilient, ребенок и inspiration soul. We all love you so so much! Большие дни становятся все! #FreedBritney ✨ pic.twitter.com/yIkhWeDQZe — Paris Hilton (@ParisHilton) November 13, 2021

"Я так рада, что этот день наконец-то настал. Бритни Спирс наконец-то свободна! Ты самая стойкая, добрая и вдохновляющая. Мы все очень тебя любим! Твои лучшие дни еще впереди", — написала светская львица и подруга артистки.

Леди Гага

"Я любила Бритни Спирс всю ее карьеру. Я смотрел на нее снизу вверх, восхищалась ее силой — она дала силу многим людям и до сих пор делает. Я очень рада за тебя, ты не заслуживала того, что произошло. Ты суперзвезда и супер-человек. Я тебя люблю", – призналась исполнительница.

Алисса Милано

Алисса Милано, Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс / instagram.com/milano_alyssa

"Я так счастлива за эту милую, талантливую и особенную девушку! Не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет дальше для нее", – поделилась звезда сериала "Зачарованные".

Шер

WHOOOOOOOOOOOOOA

SHES FREEE,FREE,FREE



FREEEEEEEEEEEEEEEEEEE‼️

FREE AS A. — Cher (@cher) November 12, 2021

"Она свободна, свободна, свободна! Свободна! Свободна как птица", – прокомментировала событие певица.

Донателла Версаче

Бритни Спирс и Донателла Версаче / instagram.com/donatella_versace

"Свобода – это право человека. Мое сердце улыбается тебе, Бритни. Поздравляю тебя с обретенной и заслуженной свободой. Я люблю тебя, твои фанаты любят тебя, и миру нужен твой талант. С Днем независимости, Бритни!" – написала дизайнер.

Селеста Барбер

"Она свободна! А теперь убирайтесь с ее пути", – поделилась комик, опубликовав традиционное видео своих пародий.

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