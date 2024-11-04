Бритни Спирс открыла свой бизнес и рассекретила, чем теперь будет заниматься

Артистка занялась творческой деятельностью, но это не связано с музыкой.

Американская поп-певица Бритни Спирс поделилась радостной новостью, что открыла свой бизнес.

Об этом исполнительница рассказала в Instagram. Артистка призналась, что это тоже творческая деятельность, но она не связана с музыкой. В общем, Бритни Спирс скоро выпустит линейку ювелирных украшений. В фотоблоге певица уже показала браслет собственного производства.

Бритни Спирс также призналась, что очень волнуется, ведь для нее такой опыт новый. Однако артистка убеждена, что женщины, на которых ориентированы ювелирные украшения, оценят ее творение.

Ювелирное украшение от Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

"Скоро выйдет первая моя линейка ювелирных украшений! Утонченные, изысканные, непохожие ни на что другое! Я такая взволнованная! Понимаю, как круто быть творцом, у которого страсть ко многим вещам! Девочки, уверена, вам чертовски понравится", - поделилась певица.

Напомним, недавно украинский артист Виктор Павлик рассказал о бизнесе 40-летнего сына, который он открыл в США. Артист также раскрыл, как Александр во время войны выехал за границу.

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