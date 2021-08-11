Бритни Спирс 30 лет назад и сейчас: как изменилась поп-дива

Певица получила известность в конце 90-х.
Американская певица Бритни Спирс сейчас на слуху у миллионов, как и в начале своей творческой карьеры.
Правда, если в 90-е эта популярность касалась песен и эффектных шоу звезды, то сейчас — скандала с отцом опекуном. Из-за жизненных проблем исполнительница заметно изменилась — исчез тот огонек в глазах и искренняя улыбка.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, какой Бритни была 30 лет назад и какая она сейчас.
Бритни Спирс родилась в 1981 году. С детства она занималась гимнастикой, пела в церковном хоре и училась в актерской школе. В мир шоу-бизнеса будущая звезда попала в 1993 году — тогда она со второй попытки прошла кастинг в шоу "Новый клуб Микки-Мауса". Там также начинали свой путь такие звезды, как Кристина Агилера, Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг.
После закрытия шоу и участия и девичьей группе Спирс решила начать сольную карьеру. Она написала альбом и выступала на разогреве у групп 'N Sync и Backstreet Boys.
Впрочем, настоящий успех пришел к ней, когда исполнительница выпустила в 1999-м свой первый альбом Baby One More Time. Кажется, одноименная песня звучала отовсюду.
Альбом стал 15-кратным платиновым и даже сегодня пластинка — самая успешная за все творчество Спирс.
После успешного старта Бритни называли поп-принцессой, Лолитой большой сцены, а сама она с удовольствием подогревала интерес к себе.
Перед фанами Бритни была всегда улыбающейся, с коротким белокурыми волосами и челкой. Юная артистка носила откровенные модные наряды, демонстрируя стройную фигуру.
Вскоре Спирс возглавила рейтинги самых сексуальных девушек планеты. Звезда закрутила роман с Джастином Тимберлейком.
Звездная пара разорвала отношения через 4 года — в 2001-м.
За год до этого знаменитость представила миру второй альбом Спирс Oops! ... I Did It Again, а в ноябре в 2001-м вышел третий альбом — Britney. Исполнительница много гастролировала и ее жизнь казалась сказкой.
Впрочем, в 2004 году исполнительница поспешно вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна. С этого момента начала "черная полоса" ее дальнейшей жизни. Так, после двух родов она долго не могла вернуть свою сексуальную форму, из-за чего очень переживала.
А потом начались измены со стороны любимого и развод в 2006 году. Бритни была в депрессии, начала употреблять наркотики и имела нервные срывы. Впоследствии ее обвинили в оставлении места ДТП и вождении авто с недействительными правами. Спирс легла в клинику на реабилитацию. Через день в СМИ появились фото артистки со сбритыми волосами.
В 2008-м опекуном Бритни стал ее отец — Джеми Спирс.
С тех пор знаменитость начала экспериментировать со своим имиджем. Звезда меняла цвет волос, отращивала их и даже наращивала пряди. Исполнительница несколько небрежно выглядела. Потухший взгляд, мимика и неуверенные движения говорили о том, что она не смогла до конца восстановиться.
Артистка до сих пор находится под опекой отца Джейми Спирс, который контролирует все ее жизненные решения, распоряжается бизнесом и состоянием артистки. В прошлом году фаны заметили странное поведение кумира и восстановили движение #FreeBritney. Артистка озадачивала своими танцами и внешним видом. Пользователи поняли, что она хочет вырваться из под опеки отца.
Недавно в суде звезда впервые откровенно рассказала о ситуации с опекунством. Она ошеломила, что во время принудительного лечения ей назначили литий, из-за употребления которого она чувствовала себя "будто пьяной" на протяжении 5 лет. Кроме того, ее заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей, без права удалить ее. Также звезду заставляли много работать.
После откровенного признания Бритни суд удовлетворил ее просьбу об изменении адвоката. С новым защитником звезда намерена обвинить своего отца в злоупотреблении опекунством. Пока Спирс не освободится— не выйдет на сцену. Со своей стороны, адвокат Мэтью Розенгарт настроен решительно.
Сторонники поп-звезды также не дождутся ее свободы и надеются, что и улыбающаяся, счастливая и красивая Бритни вот-вот вернется.
Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua показала, как изменилась за 30 лет секс-символ Моника Беллуччи. Звезда начала модельную карьеру в конце 80-х.