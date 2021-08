Бритни Спирс 30 лет назад и сейчас: как изменилась поп-дива

Певица получила известность в конце 90-х.

Американская певица Бритни Спирс сейчас на слуху у миллионов, как и в начале своей творческой карьеры.

Правда, если в 90-е эта популярность касалась песен и эффектных шоу звезды, то сейчас — скандала с отцом опекуном. Из-за жизненных проблем исполнительница заметно изменилась — исчез тот огонек в глазах и искренняя улыбка.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, какой Бритни была 30 лет назад и какая она сейчас.

Бритни Спирс (1998 год) / Getty Images

Бритни Спирс родилась в 1981 году. С детства она занималась гимнастикой, пела в церковном хоре и училась в актерской школе. В мир шоу-бизнеса будущая звезда попала в 1993 году — тогда она со второй попытки прошла кастинг в шоу "Новый клуб Микки-Мауса". Там также начинали свой путь такие звезды, как Кристина Агилера, Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг.

Бритни Спирс и Кристина Агилера / Getty Images

Бритни Спирс в 16 лет / Getty Images

После закрытия шоу и участия и девичьей группе Спирс решила начать сольную карьеру. Она написала альбом и выступала на разогреве у групп 'N Sync и Backstreet Boys.

1999 / Getty Images

Впрочем, настоящий успех пришел к ней, когда исполнительница выпустила в 1999-м свой первый альбом Baby One More Time. Кажется, одноименная песня звучала отовсюду.

Альбом стал 15-кратным платиновым и даже сегодня пластинка — самая успешная за все творчество Спирс.

После успешного старта Бритни называли поп-принцессой, Лолитой большой сцены, а сама она с удовольствием подогревала интерес к себе.

2000 / Getty Images

Бритни Спирс на фестивале ROCK IN RIO III (2001 год) / Getty Images

Перед фанами Бритни была всегда улыбающейся, с коротким белокурыми волосами и челкой. Юная артистка носила откровенные модные наряды, демонстрируя стройную фигуру.

Вскоре Спирс возглавила рейтинги самых сексуальных девушек планеты. Звезда закрутила роман с Джастином Тимберлейком.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк / Getty Images

Звездная пара разорвала отношения через 4 года — в 2001-м.

За год до этого знаменитость представила миру второй альбом Спирс Oops! ... I Did It Again, а в ноябре в 2001-м вышел третий альбом — Britney. Исполнительница много гастролировала и ее жизнь казалась сказкой.

Бритни Спирс на NRJ Music Awards в Каннах (2004 год) / Getty Images

Впрочем, в 2004 году исполнительница поспешно вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна. С этого момента начала "черная полоса" ее дальнейшей жизни. Так, после двух родов она долго не могла вернуть свою сексуальную форму, из-за чего очень переживала.

Бритни Спирс на MTV Video Music Awards / Getty Images

А потом начались измены со стороны любимого и развод в 2006 году. Бритни была в депрессии, начала употреблять наркотики и имела нервные срывы. Впоследствии ее обвинили в оставлении места ДТП и вождении авто с недействительными правами. Спирс легла в клинику на реабилитацию. Через день в СМИ появились фото артистки со сбритыми волосами.

Лысая Бритни Спирс бьет машину зонтиком / Getty Images

В 2008-м опекуном Бритни стал ее отец — Джеми Спирс.

Бритни Спирс с отцом Джейми (2008 год) / Getty Images

С тех пор знаменитость начала экспериментировать со своим имиджем. Звезда меняла цвет волос, отращивала их и даже наращивала пряди. Исполнительница несколько небрежно выглядела. Потухший взгляд, мимика и неуверенные движения говорили о том, что она не смогла до конца восстановиться.

Бритни Спирс с темными волосами / Getty Images

2007 / Getty Images

Бритни Спирс (2008 год) / Getty Images

Бритни Спирс в Нью-Йорке (2008 год) / Getty Images

Бритни Спирс в Беверли-Хиллз (2010 год) / Getty Images

2015 / Getty Images

Артистка до сих пор находится под опекой отца Джейми Спирс, который контролирует все ее жизненные решения, распоряжается бизнесом и состоянием артистки. В прошлом году фаны заметили странное поведение кумира и восстановили движение #FreeBritney. Артистка озадачивала своими танцами и внешним видом. Пользователи поняли, что она хочет вырваться из под опеки отца.

instagram.com/britneyspears

facebook.com/britneyspears

Недавно в суде звезда впервые откровенно рассказала о ситуации с опекунством. Она ошеломила, что во время принудительного лечения ей назначили литий, из-за употребления которого она чувствовала себя "будто пьяной" на протяжении 5 лет. Кроме того, ее заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей, без права удалить ее. Также звезду заставляли много работать.

instagram.com/britneyspears

После откровенного признания Бритни суд удовлетворил ее просьбу об изменении адвоката. С новым защитником звезда намерена обвинить своего отца в злоупотреблении опекунством. Пока Спирс не освободится— не выйдет на сцену. Со своей стороны, адвокат Мэтью Розенгарт настроен решительно.

Сторонники поп-звезды также не дождутся ее свободы и надеются, что и улыбающаяся, счастливая и красивая Бритни вот-вот вернется.

2020 / instagram.com/britneyspears

2020 / instagram.com/britneyspears

2021 / instagram.com/britneyspears

2021 / instagram.com/britneyspears

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua показала, как изменилась за 30 лет секс-символ Моника Беллуччи. Звезда начала модельную карьеру в конце 80-х.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку