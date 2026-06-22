Бритни Спирс готовится вновь стать мамой: звезда сделала неожиданное признание

Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

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Американская певица Бритни Спирс вновь оказалась в центре внимания после признания в желании родить ещё одного ребёнка и личных мечтах о материнстве.

Артистка поделилась откровенным постом в соцсетях. Она опубликовала видео с танцами в День отца. В кадре Бритни была в ярком образе и с маленькой гитарой в руках. Именно этот музыкальный инструмент стал символом её особой надежды. Певица намекнула, что связывает его с будущим пополнением в семье.

«Это трогательный день для меня. Гитары напоминают мне маленьких инопланетян, такие нежные струны говорят, что музыка — это язык ангелов. Я купила эту гитару в Мексике, в надежде, что когда-нибудь у меня появится ещё один ребёнок», — написала она.

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Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

Отношения Бритни Спирс с двумя её сыновьями — 20-летним Шоном и 19-летним Джейденом— долгое время оставались напряжёнными. После развода с Кевином Федерлайном певица выплачивала алименты на детей, а её семейная ситуация неоднократно становилась предметом обсуждений. Сейчас артистка оставила негативные ситуации в прошлом и чаще общается с сыновьями. Ребята стали больше поддерживать маму и быть рядом в важные моменты.

Желание снова стать мамой для Спирс не ново. Ранее она уже ждала третьего ребенка от бывшего возлюбленного Сэма Асгари, однако беременность закончилась выкидышем. О других сложных страницах личной жизни певица также рассказывала в своих мемуарах.

Напомним, ранее стало известно о её проблемах после инцидента с вождением автомобиля в нетрезвом состоянии, после которого артистка заявила о готовности работать над собой, но отличилась странным поведением во время отдыха в одном из ресторанов, где она лаяла и кричала в зале и бродила с ножом.

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