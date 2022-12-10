Бритни Спирс испугала фанов новым видео, на котором ест торт прямо с пола: "Это должно закончиться!"

Подозревают, что певица до сих пор находится под опекой.
Попдива Бритни Спирс испугала своих поклонников очередным странным видео в Сети.
На кадрах, которыми исполнительница поделилась на своей странице в Instagram, она в красном комбинезоне танцевала на фоне новогодней елки. Также Бритни сидела в лепестках роз и пила шампанское, а в какой-то момент показала средний палец в камеру.
Новый эпатажный ролик появился в блоге певицы после того, как она удалила свою страницу в Сети. В сообщении Бритни отметила, что "случайно" деактивировала свой аккаунт.
"Да, это мой день рождения всю неделю! Я знаю, что мой Instagram не работал несколько раз, но честно говоря, последние два раза я сделала это сама! Упс... я случайно нажала не на ту кнопку... черт бы побрал эту дурацкую кнопку", — написала Спирс.
Также певица поделилась своими планами на будущий год и заявила, что это первый за 15 лет новый год, когда она, наконец, будет свободной.
"Моя цель в этом году — научиться быть такой же комфортной для людей, как и они для меня! Я хочу пойти на свадьбу в этом году, взять микрофон, спеть пару песен и упасть восемь раз! Это мой первый год за 15 лет, когда ко мне относятся как к равной, и, Боже прав, я не знала об этих неправильных действиях", — добавила Бритни.
В конце своего видео исполнительница начала есть торт прямо с пола, а также вымазала кремом все лицо и всю себя.
Действия Спирс очень испугали ее фанатов. После таких роликов все больше поклонников Бритни переживают из-за того, что психическое состояние звезды снова не в порядке, а ведь ее до сих пор держат в неволе. Больше всего поклонников настораживает то, что очень давно никто не видел звезду на улице или фото папарацци, которые всегда охотятся на звезд.
- Это должно закончиться. Кто должен заступиться за нее! Так не может продолжаться.
- Могут ли быть все старые видео с предыдущих лет? И она не свободна... опять? Разве она не подстригла волосы?
- Я не думаю, что это она. Почему всегда записывают в одной комнате, в том же доме? Она заключена в тюрьму!
- Я полностью считаю, что Бритни не контролирует этот аккаунт!
- Почему нет ни одного фото от папарацци, где она гуляет или вышла в магазин? Все кадры из этого дома!
Напомним, недавно Бритни Спирс написала трогательное обращение к своим сыновьям.