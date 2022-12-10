Бритни Спирс испугала фанов новым видео, на котором ест торт прямо с пола: "Это должно закончиться!"

Попдива Бритни Спирс испугала своих поклонников очередным странным видео в Сети.

На кадрах, которыми исполнительница поделилась на своей странице в Instagram, она в красном комбинезоне танцевала на фоне новогодней елки. Также Бритни сидела в лепестках роз и пила шампанское, а в какой-то момент показала средний палец в камеру.

Новый эпатажный ролик появился в блоге певицы после того, как она удалила свою страницу в Сети. В сообщении Бритни отметила, что "случайно" деактивировала свой аккаунт.

"Да, это мой день рождения всю неделю! Я знаю, что мой Instagram не работал несколько раз, но честно говоря, последние два раза я сделала это сама! Упс... я случайно нажала не на ту кнопку... черт бы побрал эту дурацкую кнопку", — написала Спирс.

Также певица поделилась своими планами на будущий год и заявила, что это первый за 15 лет новый год, когда она, наконец, будет свободной.

"Моя цель в этом году — научиться быть такой же комфортной для людей, как и они для меня! Я хочу пойти на свадьбу в этом году, взять микрофон, спеть пару песен и упасть восемь раз! Это мой первый год за 15 лет, когда ко мне относятся как к равной, и, Боже прав, я не знала об этих неправильных действиях", — добавила Бритни.

В конце своего видео исполнительница начала есть торт прямо с пола, а также вымазала кремом все лицо и всю себя.

Действия Спирс очень испугали ее фанатов. После таких роликов все больше поклонников Бритни переживают из-за того, что психическое состояние звезды снова не в порядке, а ведь ее до сих пор держат в неволе. Больше всего поклонников настораживает то, что очень давно никто не видел звезду на улице или фото папарацци, которые всегда охотятся на звезд.

Это должно закончиться. Кто должен заступиться за нее! Так не может продолжаться.

Могут ли быть все старые видео с предыдущих лет? И она не свободна... опять? Разве она не подстригла волосы?

Я не думаю, что это она. Почему всегда записывают в одной комнате, в том же доме? Она заключена в тюрьму!

Я полностью считаю, что Бритни не контролирует этот аккаунт!

Почему нет ни одного фото от папарацци, где она гуляет или вышла в магазин? Все кадры из этого дома!

Напомним, недавно Бритни Спирс написала трогательное обращение к своим сыновьям.