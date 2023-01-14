Бритни Спирс испугала неадекватным поведением в ресторане и заставила своего мужа сбежать из заведения

Американская певица Бритни Спирс не на шутку испугала посетителей одного из ресторанов в Лос-Анджелесе.

Накануне звезда со своим мужем Сэмом Асгари посетила одно из местных заведений. Уже через некоторое время Бритни начала что-то выкрикивать на весь зал и странно вести себя. На певицу сразу же начали обращать внимание посетители и снимать на камеру, делится TMZ.

Асгари не выдержал такого спектакля от жены, поэтому почти сразу скрылся из заведения. А вот Бритни переключила внимание на официанта и принялась рассказывать ему беспорядочные предложения. По словам посетителей ресторана, поведение Спирс было "маниакальным".

Когда звезда заметила, что ее снимают на камеру, она сама быстро покинула заведение и даже не рассчиталась. Позже, по словам очевидцев, охранник Бритни вернулся за счетом.

Отметим, что в последнее время поведение Бритни в социальных сетях начало несколько настораживать ее поклонников. Обнаженные фотографии и неразборчивые посты заставляют фанов певицы волноваться о ее психическом здоровье, а некоторые вообще считают, что она снова оказалась под чьим-то влиянием.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Бритни Спирс выставила на продажу свое роскошное имение, в котором хотела начать новую жизнь после освобождения от опеки.

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