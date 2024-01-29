Бритни Спирс извинилась за огласку об аборте перед Тимберлейком и признала приверженность к нему

Американская поп-звезда Бритни Спирс публично извинилась перед певцом Джастином Тимберлейком.

Дело в том, что Бритни в своих недавних мемуарах "Женщина во мне" шокировала фанатов, что во времена романа с Джастином она была беременна. Впрочем, в свое время он заставил ее сделать аборт для карьеры. Тогда звезды вскоре разорвали отношения.

Так, эта откровенная история наделала немало шума и несколько испортила Тимберлейку репутацию. В частности, поклонники Спирс при выходе у певца нового трека "Selfish" сразу начали хейтить его и призвали к прослушиванию одноименной композиции певицы. Поэтому его песня значительно опустилась в музыкальных чартах.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк / Фото: Associated Press

В итоге ситуацию прокомментировала сама артистка. Она заверила, что не хотела никого обидеть своей автобиографической книгой и призналась, что очень любит творчество своего экс-бойфренда. В частности, его новую песню "Selfish".

"Хочу извиниться за некоторые вещи, о которых я написала в своей книге. Если я оскорбила кого-то из людей, которых очень ценю, то мне очень жаль... Я бы хотела сказать, что влюблена в новую песню Джастина Тимберлейка "Selfish". Она так хороша", - написала в фотоблоге Бритни Спирс.

Напомним, недавно Бритни Спирс запретили посещать одну из гостиниц в Лос-Анджелесе. Звезда уже прокомментировала эту ситуацию.

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