Бритни Спирс лично выступила в суде против опекунства отца: "Я не счастлива и не в порядке"

Бритни Спирс лично выступила в суде против опекунства отца: "Я не счастлива и не в порядке"

Певица впервые откровенно прояснила ситуацию.

Популярная певица Бритни Спирс, лично высказалась об освобождении ее от опеки отца, который не так давно заявил, что она страдает деменцией.

Так, 39-летняя звезда впервые сделала публичное заявление в зале суда, который рассматривал ее иск о том, чтобы избавиться от принудительного контроля, который продолжается 13 лет. Артистка отметила, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права.

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"Я солгала всему миру, сказав, что я счастлива и все в порядке. Я не счастлива и не в порядке, я не могу спать. Я не возвращалась в суд столько времени, потому что думала, что люди мне не поверят... Неправильно заставлять меня делать то, чего я не хочу. Это опекунство должно закончиться. Я искренне верю, что оно жестоко... Мой отец и все те, кто причастен к этому опекунству, в том числе мой менеджмент, должны сидеть в тюрьме", — заявила звезда по телефону.

Associated Press

Как пишет издание Associated Press, Спирс рассказала, что во время принудительного лечения ей назначили литий, из-за употребления которого она чувствовала себя "как будто пьяной" на протяжении 5 лет.

"Это сильный наркотик. Если его принимать более пяти месяцев, может развиться умственная неполноценность. Я чувствовала себя как пьяной, не могла ни о чем поговорить ни с мамой, ни с папой. За мной смотрели шесть разных медсестер", — ошеломила признанием знаменитость.

Кроме того, по словам звезды, ее заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей, без права удалить ее.

"Я хочу выйти замуж и родить ребенка. Я хотела вынуть ВМС и завести ребенка, но опекун отказал мне, потому что они не хотят, чтобы я рожала", — заявила звезда.

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Певица заявила, что ее заставляли работать, когда она чувствовала сильную усталость и просила о перерыве и отметила, что вся ее жизнь похожа на постоянное пребывание в реабилитационном центре, поскольку проходит терапию три раза в неделю.

"Они заставляют меня чувствовать, что я живу в программе реабилитации, а не в своем доме. Я буду проходить терапию, но только раз в неделю, потому что она мне действительно нужна", — отметила артистка.

Стоит отметить, что во время слушания суда, под зданием собралось немало фанатов Бритни, которые ее поддерживали. Поклонники вышли с плакатами, на которых были изображен хэштег #FreeBritney.

Associated Press

Напомним, Бритни Спирс находится под опекой отца с 2008 года, после того, как она попала в психиатрическую клинику из-за проблем с алкоголем и наркотиками.

Однако в последние годы певица пытается избавиться опекунства и иметь возможность самостоятельно распоряжаться своей жизнью и финансами.

А не так давно поклонники звезды восстановили движение #FreeBritney, который начали фанаты звезды еще в 2009 году после решения суда о назначении опекуна для певицы — ее отца. На такие действия их натолкнуло поведение исполнительницы, ее странные танцы, видео, где ходит туда-сюда и быстро говорит. Поклонники поняли, что Спирс таким образом подает сигналы.

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