Бритни Спирс мило поздравила мужа с 29-летием и швырнула праздничный торт ему в лицо

Поп-звезда также поделилась архивными фотографиями с любимым.
Муж американской певицы Бритни Спирс, фитнес-тренер Сэм Асгари, отпраздновал свой день рождения.
Поздравить своего любимого исполнительница решила публично. В своем блоге в Instagram Спирс поделилась общими фотографиями из Асгари и написала ему нежное поздравление.
"С днем рождения! Я очень тебя люблю и надеюсь, что ты получишь все свои пожелания и даже больше!", – написала Спирс.
На романтических фотографиях, опубликованных Бритни, они с Сэмом целовались и весело проводили время вместе.
Не обошлось на празднике и без сумасшедших выходок от певицы. В сторис Спирс поделилась видео, на котором швырнула торт в лицо своему 29-летнему мужу. Для Сэма такой поступок от жены, похоже, был неожиданным, но на кадрах он показал улыбку и обнял любимую.
Напомним, недавно Бритни также поделилась милыми фотографиями рядом с Сэмом, а также не забыла продемонстрировать на камеру свои энергичные танцы.
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