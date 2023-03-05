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Бритни Спирс мило поздравила мужа с 29-летием и швырнула праздничный торт ему в лицо

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1724
Время на прочтение
1 мин
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Бритни Спирс мило поздравила мужа с 29-летием и швырнула праздничный торт ему в лицо

Бритни Спирс с мужем / Фото: instagram.com/britneyspears

Поп-звезда также поделилась архивными фотографиями с любимым.

Муж американской певицы Бритни Спирс, фитнес-тренер Сэм Асгари, отпраздновал свой день рождения.

Поздравить своего любимого исполнительница решила публично. В своем блоге в Instagram Спирс поделилась общими фотографиями из Асгари и написала ему нежное поздравление.

Бритни Спирс с мужем / © instagram.com/britneyspears
Бритни Спирс с мужем / Фото: instagram.com/britneyspears

"С днем рождения! Я очень тебя люблю и надеюсь, что ты получишь все свои пожелания и даже больше!", – написала Спирс.

На романтических фотографиях, опубликованных Бритни, они с Сэмом целовались и весело проводили время вместе.

Бритни Спирс с мужем / © instagram.com/britneyspears
Бритни Спирс с мужем / Фото: instagram.com/britneyspears
Бритни Спирс с мужем / © instagram.com/britneyspears
Бритни Спирс с мужем / Фото: instagram.com/britneyspears

Не обошлось на празднике и без сумасшедших выходок от певицы. В сторис Спирс поделилась видео, на котором швырнула торт в лицо своему 29-летнему мужу. Для Сэма такой поступок от жены, похоже, был неожиданным, но на кадрах он показал улыбку и обнял любимую.

© instagram.com/britneyspears
Фото: instagram.com/britneyspears

Напомним, недавно Бритни также поделилась милыми фотографиями рядом с Сэмом, а также не забыла продемонстрировать на камеру свои энергичные танцы.

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Дата публикации
Просмотры
1724
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