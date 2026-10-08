Бритни Спирс на редком фото показалась сразу с двумя сыновьями-моделями: как они выглядят

Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

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Американская певица Бритни Спирс на редком фото показалась сразу с двумя сыновьями-моделями.

У исполнительницы довольно напряженные отношения с 20-летним Шоном и 19-летним Джейденом. Однако семья постепенно восстанавливает утраченную связь. Они чаще видятся и проводят время вместе. На днях Бритни Спирс с сыновьями побывала в тематическом парке развлечений Dollywood. В своем Instagram артистка показала, как прошла их прогулка.

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Конечно, Бритни Спирс сделала фото на память с Шоном и Джейденом. Исполнительница была одета в мини-юбку и рубашку в клетку, а вот ее сыновья предпочли более повседневные образы — белые футболки и джинсы.

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Они вместе не только прогуливались, но и, конечно, катались на аттракционах. Бритни Спирс опубликовала несколько кадров. Судя по эмоциям, им очень понравилось, хотя и было страшно.

Бритни Спирс с сыновьями / © instagram.com/britneyspears

Что известно об отношениях Бритни Спирс с сыновьями

Артистка родила детей от танцора Кевина Федерлайна, с которым она была в браке с 2004-го по 2007 год. В январе 2008 года мужчина получил полную опеку над детьми, хотя до этого делил ее с певицей поровну. Случилось это после инцидента, когда Спирс забаррикадировалась с сыновьями в комнате и отказывалась отдавать их отцу. Тогда же артистку госпитализировали в психбольницу.

После этого инцидента Шон и Джейден жили с отцом. Тем временем с матерью их общение прекратилось. Многие годы Бритни Спирс не контактировала с сыновьями. Сама артистка находилась под опекой, что все усложняло, а мальчики фактически росли в другой семье. Когда же певица освободилась из-под опеки, Шон и Джейден избегали маму, поскольку их смущало ее поведение на публике.

Наконец, в 2024 году между ними начало постепенно возобновляться общение. Сыновья стали чаще видеться с Бритни Спирс и проводить с ней время. Хотя летом этого года они обиделись на нее, потому что она проигнорировала важное для них событие. Дело в том, что Шон и Джейден дебютировали как моделии на Неделе моды в Париже. Они просили маму прилететь и поддержать их. Бритни отказалась, объяснив, что у нее страх перелетов. Ее сыновья этого не поняли, поскольку исполнительница довольно часто путешествует частным самолетом.

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