Бритни Спирс наняла адвоката Джонни Деппа для развода и озадачила реакцией на разрыв с мужем

Американская певица Бритни Спирс, похоже, действительно расстается с фитнес-тренером Сэмом Асгари после года супружеской жизни.

Так, папарацци на днях подловили артистку за рулем ее белого Mercedes-Benz, когда она ехала по Лос-Анджелесу. На пальце звезды журналисты не заметили обручальное кольцо. Кроме того, как сообщает издание DailyMail, Спирс уже наняла адвокатов для бракоразводного процесса.

Делом Бритни будет заниматься знаменитая адвокат по разводам Лора Вассер. Она в свое время защищала права Ким Кардашьян, Кевина Костнера и Джонни Деппа.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото: instagram.com/britneyspears

Официально информацию о разводе пока не комментировала ни Бритни, ни Сэм. Однако Спирс оставила свежее сообщение в Instagram. В нем артистка сообщила, что "скоро приобретет себе коня". Возможно, это какой-то своеобразный намек артистки на изменения в ее личной жизни.

Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Отметим, что инициатором развода стал Сэм Асгари. Он официально подал на разрыв в среду, 16 августа, ссылаясь на "непримиримые разногласия" и указав 28 июля 2023 года как дату развода, о чем впервые сообщил TMZ.

Бритни Спирс с Сэмом Асгари / Фото: instagram.com/britneyspears

Также Асгари требует пересмотреть их со Спирс брачный контракт, который они подписали перед свадьбой. Согласно документу, в случае развода Асгари не получает ничего. В свою очередь фитнес-тренер пообещал рассекретить "позорную информацию" о жене, если она не согласится на его условия. Кстати, состояние поп-певицы оценивается в 60 миллионов долларов.

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