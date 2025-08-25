Бритни Спирс неожиданно потанцевала под трек экс-бойфренда Тимберлейка, а после этого обнажилась

Бритни Спирс / © Associated Press

Американская певица Бритни Спирс поделилась откровенным фото, где позирует полностью обнаженной после прослушивания композиции своего бывшего парня — Джастина Тимберлейка.

Артистка позировала перед большим окном, подняв руки над головой, оставив на себе только высокие черные сапоги. Самые интимные места Бритни прикрыла смайликом-розой. Комментарии под сообщением она выключила, однако уже через несколько часов фотография собрала около 200 тысяч лайков.

Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

Фанаты обратили внимание, что скандальное фото появилось после другой публикации певицы — видео, где она танцует на яхте в желто-зеленом бикини под трек "Carry Out", который исполняет Timbaland вместе с Джастином Тимберлейком. Именно с Тимберлейком Бритни имела громкий роман в начале 2000-х, и любое упоминание о нем до сих пор вызывает ажиотаж среди поклонников пары.

Также через несколько часов после фото, где певица позировала полностью обнаженной, она выложила еще одно сообщение, в котором написала, что самые тяжелые годы в ее жизни были те, когда ее разлучили с детьми, однако сейчас она благодарна Богу, что он ее «исцелил».

Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

"Мы — всего лишь люди, такие хрупкие и уязвимые. Самыми тяжелыми годами моей жизни стали те три года, когда моих двух сыновей не было рядом… Но теперь я чувствую, что начинаю исцеляться. Сегодня я благодарю Иисуса", — отметила Бритни.

В своих мемуарах "The Woman in Me" артистка впервые призналась, что во время отношений с Тимберлейком забеременела, однако певец настаивал на аборте. Несмотря на разрыв более 20 лет назад, история этой пары продолжает интриговать поклонников, и каждое действие Бритни, связанное с Джастином, сразу становится событием.

Напомним, недавно Джастин Тимберлейк рассказал о проблемах со здоровьем. Артист объяснил свое неоднозначное поведение на концерте.