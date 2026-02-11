ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
150
Время на прочтение
1 мин

Бритни Спирс неожиданно продала права на все свои песни: известна ошеломительная сумма сделки

Артистка заключила соглашение с независимым лейблом.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Бритни Спирс

Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

Американская певица Бритни Спирс неожиданно продала права на весь всей свой музыкальный каталог.

Об этом сообщает издание BBC. Отмечается, что артистка заключила соглашение с независимым музыкальным лейблом Primary Wave еще в прошлом году 30 декабря. Исполнительница продала свои песни за почти 200 миллионов долларов.

Представители Бритни Спирс и лейбла Primary Wave отказались от комментариев и не стали раскрывать детали сделки.

Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

Отметим, Бритни Спирс дебютировала в 1999 году. За время музыкальной деятельности исполнительница создала девять студийных альбомов. Артистка продала более 150 миллионов экземпляров своих пластинок.

В 2024 году Бритни Спирс сообщила, что не вернется в музыкальную индустрию. Последнюю песню исполнительница выпустила в 2022 году в дуэте с британским музыкантом Элтоном Джоном, которая получила название Hold Me Closer.

Напомним, недавно культовая группа Eagles объявила о завершении карьеры. Музыканты назвали дату окончательного распада.

Дата публикации
Количество просмотров
150
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie