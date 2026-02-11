Бритни Спирс неожиданно продала права на все свои песни: известна ошеломительная сумма сделки

Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

Американская певица Бритни Спирс неожиданно продала права на весь всей свой музыкальный каталог.

Об этом сообщает издание BBC. Отмечается, что артистка заключила соглашение с независимым музыкальным лейблом Primary Wave еще в прошлом году 30 декабря. Исполнительница продала свои песни за почти 200 миллионов долларов.

Представители Бритни Спирс и лейбла Primary Wave отказались от комментариев и не стали раскрывать детали сделки.

Отметим, Бритни Спирс дебютировала в 1999 году. За время музыкальной деятельности исполнительница создала девять студийных альбомов. Артистка продала более 150 миллионов экземпляров своих пластинок.

В 2024 году Бритни Спирс сообщила, что не вернется в музыкальную индустрию. Последнюю песню исполнительница выпустила в 2022 году в дуэте с британским музыкантом Элтоном Джоном, которая получила название Hold Me Closer.

