Бритни Спирс о том, как ее побил телохранитель звезды NBA: "Он ударил меня по лицу на глазах у толпы"

Ударом по лицу и травмой закончилась для певицы Бритни Спирс попытка поздороваться с 19-летним баскетболистом Виктором Вембаньямой, выступающим за баскетбольный клуб "Сан-Антонио Сперс".

Инцидент, который произошел 5 июля в одном из заведений Лас-Вегаса, поп-звезда прокомментировала на странице в Instagram. Спирс написала, что привыкла к травматическим переживаниям в ее жизни. Однако она "не была готова к тому, что произошло с ней минувшей ночью".

В фотоблоге Бритни рассказала свою версию инцидента:

"Я узнала спортсмена в вестибюле гостиницы, когда отправлялась на ужин. Позже я отправилась в другой ресторан, и снова его увидела. Я решила подойти к нему и поздравить с успехом. Было очень громко, поэтому я похлопала его по плечу, чтобы привлечь его внимание. Я видела заявление игрока, в котором он сказал, что я схватила его сзади. Но я просто похлопала его по плечу. Его охрана ударила меня по лицу, не оглядываясь, на глазах у толпы. Едва не сбила меня с ног, а мои очки слетели с лица", – поделилась подробностями ситуации Спирс.

Бритни Спирс об избиении охранником Виктора Вембаньямы / Фото: instagram.com/britneyspears

Также исполнительница отметила, что ее очень часто окружают люди. В тот вечер так же ее преследовало по меньшей мере 20 фанатов: "Моя служба безопасности не напала ни на одного из них", – сказала Бритни.

Напомним, что вечером 5 июля с Бритни Спирс произошел неприятельный инцидент в одном из заведений Лас-Вегаса. Артистка увидела звезду баскетбола Виктора Вембаньяму и захотела с ним сделать фото. Исполнительница подошла к спортсмену сзади и похлопала его по плечу. Однако охрана баскетболиста резко оттолкнула Спирс и ударила ее по лицу.

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