Бритни Спирс оценила забавного кота Степана из Украины с вечно грустной мордашкой

Артистка запостила снимок животного у себя в фотоблоге.

Американская поп-звезда Бритни Спирс насмешила поклонников новым постом на своей странице в Instagram.

Певица разместила в фотоблоге кадр, на котором изображен забавный кот с грустным выражением мордашки, животное положило лапку на стол, а рядом с ним стоит бокал красного вина.

"Я только что сняла фильм под названием "Кумир"… в нем гарантированно будут хиты и много ярких фотографий, которые можно будет увидеть на лицах моей прекрасной семьи! Я надеюсь, что вы, друзья, хорошо проводите время, потому что я уверена! Если я время от времени буду молчать, вы сможете застать меня где-нибудь с этим котом", — подписала фото Бритни.

Кот Степан пленил американскую поп-звезду / instagram.com/britneyspears

Отметим, что это тот же кот Степан из Харькова, который стал звездой Сети благодаря своему аристократическому взгляду. Животное не реагирует на какие-либо внешние факторы и всегда остается с непоколебимым взглядом. Обладательница кота публикует фотографии своего любимца и создала его страницу в Instagram. Невозмутимый кот Степан насобирал более 100 тысяч фолловеров.

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