Бритни Спирс официально развелась с мужем через полтора года после их разрыва

Популярная американская певица Бритни Спирс официально развелась с мужем, фитнес-тренером Сэмом Асгари.

Как пишет издание People, это произошло в символическую дату. 2 декабря суд Калифорнии официально признал исполнительницу холостячкой. Что интересно, именно в этот день Бритни праздновала день рождения. Поп-диве исполнилось 43 года.

В общем, пара смогла официально развестись только через полтора года после их разрыва. Еще в июле 2023 года стало известно, что Бритни и Сэм не вместе, а в августе того же года фитнес-тренер подал на развод. Судебная волокита продолжалась до начала декабря 2024-го.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото: instagram.com/britneyspears

В настоящее время Бритни Спирс решительно настроена кардинально изменить свою жизнь, о чем она объявила в фотоблоге. Артистка окончательно отказалась от алкоголя и других веществ, что изменяют сознание, а также собралась переехать в Мексику. Кроме того, исполнительница решительно настроена наладить отношения с сыновьями от экс-мужа Кевина Федерлайна.

Напомним, недавно украинский режиссер Евгений Синельников высказался о своей бывшей жене. Знаменитость раскрыл, в каких отношениях остался с экс-избоанницей после развода.

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