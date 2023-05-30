Бритни Спирс ошеломила фанов фотографией своего пышного бюста вблизи

Американская певица Бритни Спирс своеобразным образом реагирует на все слухи о себе в Сети.

Так, недавно среди фанатских пабликов и в западных СМИ появилась новость о том, что в свое время знаменитость легла под нож хирурга и сделала себе мамопластику. Слухи изрядно затронули Бритни, поэтому она решила доказать всем обратное.

После многих пикантных кадров на странице Спирс казалось, что уже ничего не удивит фанатов. Однако на этот раз, чтобы показать всю красоту своего пышного бюста, Бритни сделала фото груди в черном кружевном бюстгальтере вблизи.

Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

"Репост фото, которое я сделала в прошлом году во время прямого эфира", – написала певица.

К сожалению, поделиться своими мыслями под фото звезды фаны не могут. Бритни так и не открыла комментарии под своими публикациями.

Отметим, что в последнее время вокруг жизни Бритни Спирс ходит немало слухов. К примеру, недавно в Сети появились новости о том, что певица подралась со своим мужем Сэмом Асгари и выгнала его из дома. Однако уже через несколько дней пара показала страстные поцелуи на камеру.

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