Бритни Спирс ошеломила заявлением о своих странных публикациях в Сети: "Мозг поврежден"

Американская певица Бритни Спирс снова удивила поклонников — на этот раз откровенным признанием о собственных травмах и проблемах со здоровьем.

В своем Instagram 43-летняя артистка опубликовала длинный эмоциональный пост, в котором сравнила себя с Малефисентой и заговорила о давней травме мозга, из-за которой, по ее словам, "она перестала летать, как раньше".

Звезда вспомнила, как когда-то ее "лишили крыльев", и сравнила это с сюжетом любимого фильма: "Помните "Малефисенту"? Король хотел убить ее, но муж тайно забрал ее крылья. Однако все, что происходит от Небесного Отца, не может быть уничтожено — ее крылья были святыми, и никто не мог их забрать".

В посте Бритни впервые затронула тему травматического опыта, который, по ее словам, оставил глубокий след не только на теле, но и на сознании. Она вспомнила одни из самых болезненных периодов в ее жизни.

"Я пережила очень болезненный период в жизни, когда в течение четырех месяцев фактически не имела личного пространства и не могла пользоваться своим телом. Это сделало мне больно не только физически. Моя связь между телом и разумом была полностью разрушена, я не могла двигаться пять месяцев", — призналась певица.

Несмотря на все, артистка заверила, что именно ее "странные танцы" помогают ей снова почувствовать свободу: "Я знаю, что мои публикации и танцы казались глупыми, но они напомнили мне, как летать. Я действительно чувствую, что мои крылья были отобраны, а мозг поврежден еще очень давно — на сто процентов. Но я пережила то темное время и благодарна, что жива".

Напомним, недавно экс-супруг Бритни Спирс — танцор Кевин Федерлайн — снова упомянул певицу в своих будущих мемуарах и рассказал шокирующую историю о ее поведении с детьми. Бритни не оставила эти заявления без ответа.