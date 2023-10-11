Бритни Спирс оштрафовали полицейские: певицу ждет суд

Американская поп-дива Бритни Спирс попала в неприятности, из-за которых она теперь предстанет перед судом.

Как пишет Daily Mail, знаменитость, которая ехала за рулем авто, остановил дорожный патруль Калифорнии. Причина остановки неизвестна. Однако в ходе проверки оказалось, что Спирс была без водительского удостоверения и страховки.

Полицейские выписали исполнительнице штраф в размере 1140 долларов, который она должна оплатить до 24 октября. Кстати, в тот же день Бритни предстанет перед судом. Там певица должна предоставить действующее водительское удостоверение и показать страховку.

Бритни Спирс / Фото: Associated Press

Правда, именно 24 октября выходят мемуары знаменитости "Женщина во мне". Так что, вероятно, в зале суда появится не сама Бритни, а ее адвокат, ведь артистке не обязательно физически присутствовать на заседании, а достаточно только представителя от нее.

Кстати, полицейские остановили исполнительницу еще 10 сентября. Однако только сейчас об этом стало известно публике.

Напомним, недавно перед судом предстал скандальный комик-беглец Андрей Щегель. Уже известно, какое наказание понесет юморист, который сбежал из Украины во время войны.

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