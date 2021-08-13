Бритни Спирс отреагировала на отказ отца быть ее опекуном

Артистка на шаг приблизилась к свободе.

Известная американская певица Бритни Спирс отреагировала на заявление ее отца о том, что он отказывается быть ее опекуном.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала рисунок девушки, изображенной в теплых розовых тонах с цветами в волосах и на платье.

Реакция Бритни на отказ отца быть ее опекуном / instagram.com/britneyspears

Этим постом Бритни показала, что наконец ей удалось на шаг приблизиться к своей свободе.

Поклонники певицы в свою очередь поддержали ее. В частности, в комментариях писали такие слова поддержки:

Наконец такие приятные новости, после всех этих лет борьбы за вашу свободу

Мы на шаг ближе к вашей свободы.

Свобода уже около

Это лучшая новость!

Отметим, в течение 13 лет Бритни Спирс находится под опекой своего отца. Летом в 2020 году сторонники стали замечать странные публикации в ее фотоблоге и решили, что она подает сигналы с просьбой спасти ее. Тогда фанаты восстановили движение #FreeBritney, который начали еще в 2009 году.

В июне этого года Бритни впервые сделала публичное заявление в зале суда. Певица рассказала, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права.

Впрочем в начале июля Спирс проиграла в суде и осталась под опекунством отца. Однако звезда продолжала и дальше бороться за свои права. И вот отец певицы Джейми Спирс заявил, что согласен отказаться от прав опеки над дочерью.

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