Бритни Спирс поделилась кадрами рядом с мужем Сэмом Асгари и показала безумные танцы на камеру

Американская певица Бритни Спирс поделилась кадрами со своим мужем, фитнес-тренером Сэмом Асгари.

Впервые за долгое время исполнительница опубликовала в Сети новые фотографии с любимым. На фото Бритни позировала рядом с Сэмом на селфе в зеркале. Муж звезды улыбался на камеру, а вот Бритни почему-то стояла рядом с серьезным выражением лица.

Бритни Спирс с мужем / Фото: instagram.com/britneyspears

Под фотографиями Спирс поделилась своими хаотическими мыслями и размышляла, что ее муж выглядит значительно выше ее.

"На фотографиях, которые я сделала во время прогулок с Хесамом, я всегда выглядела с ним такой же высокой или даже выше... так что эта фотография была довольно интересной! Он будто на две головы больше меня", — написала Бритни.

Бритни Спирс с мужем / Фото: instagram.com/britneyspears

Не обошлось и без безумных танцев Бритни, уже ставших неотъемлемой частью соцсетей знаменитости. Спирс показала, как зажигает под хиты 80-х в коротких шортах и белой футболке.

"Если вы свайпнете, то увидите, что мы с помощником делаем во время ливня... музыка ботанов 80-х! Не завидуйте моим навыкам", — добавила Спирс.

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